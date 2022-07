Pandemiebedingt waren einige Berufsgruppen in den vergangenen beiden Jahren deutlich härter betroffen als andere. Musiker litten zum Beispiel unter ausgefallenen Konzerten bzw. gestrichenen Studioaufenthalten. Was viele nicht wissen: Dank Digitalisierung ist es Musikern künftig möglich, ihre Vermarktung in Eigenregie zu betreiben.

RockStock liefert Nutzwert für Musiker

Mit der in diesem Jahr erfolgten Übernahme von RockStock Equities schafft sich der deutsch-kanadische Informationsanbieter CoinAnalyst ein Standbein auf dem Gebiet „Digitalisierung der Musikbranche“. Diese hat zwar bereits in den 80er-Jahren mit dem Siegeszug von „MP3-Musikdateien“ begonnen, durch den Kryptosektor erlebt die Digitalisierung der Musik aber innerhalb kurzer Zeit regelrechte Quantensprünge. Dank RockStock können Musiker in Zukunft ihre Songs, Konzerttickets, Pay-Per-View-Videos, Bilder oder virtuelle Merchandising-Artikel in Eigenregie vermarkten. Ein wichtiges Feature stellt auch das Finanzieren von Studioaufenthalten, Konzerten oder kompletten Touren via Crowdfunding durch Fans oder Investoren dar.

In den vergangenen Jahren machte sich die Digitalisierung der Musikindustrie vor allem in niedrigen Preisen für musikalischen Content bemerkbar, wofür Vermarktungsmodelle wie zum Beispiel Spotify, iTunes, Pandora oder Amazon Prime hauptverantwortlich waren. Bei diesen Anbietern stand in erster Linie der Konsument und weniger der kreative Musiker im Mittelpunkt des Interesses. RockStock hat sich zum Ziel gesetzt, diesen Missstand zu beseitigen und die berechtigten Interessen der Musiker zu fördern sowie deren wirtschaftliche Lage zu verbessern.

Der Megatrend Blockchain ist für dieses Vorhaben geradezu prädestiniert, schließlich lassen sich dadurch nicht nur abspielfähige Songs für die Konsumenten, sondern auch Rechte an Songs, Bildern und Videos sowie das Finanzieren von Tourneen bzw. Studioaufenthalten kosteneffizient und sicher digital und somit gewinnträchtiger vermarkten. Dadurch wird der Einfluss großer Musik-Labels bzw. -Manager reduziert und die Position der Musiker gestärkt.

Digitale Musik-Plattform in den Startlöchern

Im dritten Quartal wird RockStock das erste Minimum Viable Product (MVP) am Markt einführen. Dabei handelt es sich um eine Art release-fähige Beta-Version der hauseigenen digitalen Musik-Plattform. Derzeit haben sich die Entscheidungsträger der Gesellschaft noch nicht für eine konkrete Blockchain entschieden. Das Team von Entwicklern überprüft aktuell verschiedene Optionen. Im Rennen befinden sich derzeit neben altbewährten Varianten auch vielversprechende Newcomer, die am Kryptomarkt immer mehr an Boden gewinnen.