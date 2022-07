(Foto) Phil Hoskins, Managing Director, Evolution Energy Minerals

Das Video-Interview kann hier im Original eingesehen werden: https://small-microcap.eu/evolution-energy-interview-mit-phil-hoskins- ...

Wer sind die wichtigsten Partner von Evolution Energy Minerals und wo befinden sich die wichtigsten Märkte?

Phil Hoskins: Ich beginne mit den Märkten, denn bei unserem Produkt handelt es sich um grobkörniges Graphit. Man muss zunächst verstehen, wofür Graphit geeignet ist. Nicht jeder Graphit ist für alle Anwendungen anwendbar. Unser Graphit ist am besten für erweiterbare Graphitanwendungen wie Graphitfolien und feuerhemmende Dichtungen und Dichtungsringe geeignet. Dies sind die wertvollsten nachgelagerten Märkte für grobkörnigen Graphit. Unser grobkörniges Produkt fließt somit in den Wertschöpfungsstrom ein, wo Graphitfolie für bis zu 30.000 Dollar pro Tonne verkauft werden kann. Die Graphitfolie wird nicht nur in der Elektronik, in Mobiltelefonen, Fernsehbildschirme, iPads usw. verwendet. Die Folie wird auch in großen Mengen in Wasserstoffbrennstoffzellen eingesetzt.

Und die Anwendungen der feineren Graphitflocken: Ich denke, dass die meisten Leute mit Lithium-Ionen-Batterien vertraut sind, die im Moment eine massive Wachstumsphase durchlaufen. Ursache ist die globale Dekarbonisierung und die Abkehr von benzinbetriebenen Fahrzeugen hin zu Elektrofahrzeugen.

Bezüglich unserer kritischen Partner: Wir engagieren eine Gruppe namens CPC Engineering für die Front-Engineering-Design-Phase. Die Gruppe hat bereits mit unserem geschäftsführenden Direktor bei der Entwicklung von Syrahs Balama - einem Graphitprojekt in Mosambik - zusammengearbeitet. Sie besitzen daher die nötige Erfahrung, um das Projekt gemeinsam mit uns durchzuführen. Auf der Marktseite gibt es eine Gruppe aus den USA, die wir noch nicht namentlich genannt haben, mit der wir zusammenarbeiten. Ziel ist, das Anodenmaterial für Batterien zu testen. Diese Gruppe aus den USA verfügt über beträchtliche Erfahrung. Sie verkauft bereits beschichtetes Anodenmaterial an Tesla, so dass wir wissen, dass ihre Technologie kommerziell erprobt ist.