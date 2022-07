Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart (ots) - Robert Kirs ist Automotive-Ingenieur und der Geschäftsführerder Agentur und Unternehmensberatung Social Media Schwaben GmbH in Stuttgart.Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Anes Cavka unterstützt er mittelständischeIndustrieunternehmen dabei, online exklusive Neukunden zu gewinnen,Bestandskunden zu binden und ihre Sichtbarkeit am Markt zu stärken. Bereits über120 Unternehmen im Maschinenbau, in der Elektrotechnik und Industrie konntenmithilfe der Social Media Schwaben GmbH erfolgreich neue Märkte erschließen.Der Industriegütermarkt zählt zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen inDeutschland. Denn Industrieunternehmen stellen Komponenten für Produkte her, diefür die Herstellung von Industriegütern unerlässlich sind. Somit sind es häufigdie traditionellen, mittelständischen Unternehmen, die einen erheblichen Beitragzur Gesamtwirtschaft leisten. Dennoch stehen auch sie vor der Herausforderung,neue Kundenaufträge zu generieren und sich zukunftssicher am Markt zupositionieren. Viele stecken in veralteten Strukturen fest, statt das Potenzialder Digitalisierung für das eigene Wachstum zu nutzen: "Sie verlassen sich aufihre Bestandskunden und setzen auf klassische Akquisemethoden wie teureMessebesuche, auf denen letztendlich nur dieselben Kontakte generiert werden",stellt Robert Kirs fest. Andere setzen auf Außendienst als Vertriebsmethode undsind damit nicht effizient genug. Ein weiteres Problem ist die fehlendeOnlinepräsenz, weshalb sie von Entscheidern nicht gefunden werden können. Einigeversuchen es auch selbst mit Social-Media-Marketing, doch scheitern, weil esihnen an entsprechendem Know-how fehlt. Genau hier setzt die Social MediaSchwaben GmbH an und unterstützt ihre Kunden durch neue Marketing- undVertriebswege dabei, sich zukunftssicher aufzustellen.Robert Kirs und Anes Cavka vereinen technisches Verständnis für industrielleProdukte mit den modernsten Methoden des digitalen Marketings: "Wir verbindenbei Social Media Schwaben beides, weil wir Ingenieure sind, aber auch Marketingund Vertrieb beherrschen", so der Geschäftsführer. In ihrer Zusammenarbeit mitKunden setzen die Experten auf gezieltes Social-Media-Marketing überBusinessnetzwerke wie Xing und LinkedIn. Dabei sorgen sie nicht nur für dieErstellung der richtigen Inhalte, die die erklärungsbedürftigen Produkte ihrerKunden bestmöglich vermarkten - sondern auch dafür, dass diese Inhalte dierichtige Zielgruppe erreichen. Hierbei stellt Robert Kirs immer wieder fest,