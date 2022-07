Weniger Gas, Walmart-Gewinnwarnung und Fed-Sitzung voraus

Es könnte die Berichtssaison der Gewinnwarnungen und Prognosesenkungen werden. Gestern nach US-Börsenschluss musste der Einzelhandelsriese Walmart seine Erwartungen an den Gewinn im zweiten Quartal und für das Gesamtjahr nach unten korrigieren. Wegen der steigenden Inflation kaufen die Kunden zwar mehr Lebensmittel, sparen aber bei vielen anderen Käufen. Dies ist deshalb ein Problem, da die Margen bei Lebensmitteln sehr gering sind und der Gewinn genau in jenen Produkten erzielt wird, an denen Kunden nun sparen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.