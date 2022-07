Die Nervosität bleibt hoch

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche deutliche Gewinne verzeichnet. Vor allem in der ersten Wochenhälfte trieben sich später bestätigende Spekulationen, dass Russland seine Gaslieferungen nach Ende der Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 wieder aufnehmen wird, die Kurse in die Höhe. Am vergangenen Donnerstag, ab dem wieder Gas floss, sorgte dann der für viele überraschend deutliche Zinsschritt der Europäischen Zentralbank (EZB) für Unruhe unter den Anlegern. Die EZB hatte zum ersten Mal seit rund elf Jahren den Leitzins wieder angehoben und zwar um 0,5 Prozentpunkte. Etliche Anleger hatten eine Erhöhung um lediglich 0,25 Prozentpunkte erwartet. Insgesamt wurde der Schritt begrüßt, da die EZB damit der Forderung vieler Marktteilnehmer nachkam, im Kampf gegen die hohe Inflation zu handeln. Zusätzliche Nervosität an den Märkten löste der Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi aus. Beobachter fürchteten neuerliche Gefahren für den Euro.Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.