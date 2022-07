Die neue Promo im N1 Casino hat bereits die Aufmerksamkeit von Spielern aus Deutschland, der Schweiz, Kanada und anderen Ländern auf sich gezogen. Das Projekt hat viele neue Zuschauer gewonnen, und die Dauer der Spielsitzung und das Wachstum der Raten sind um ein Vielfaches gestiegen.

„Wir untersuchen ständig die Vorlieben der Spieler: Wir führen Untersuchungen durch und analysieren unsere Aktivitäten bei den Projekten. Die Spieler sind begierig darauf, eine neue Erfahrung mit dem Spiel zu machen, und wir haben uns entschieden, das Gamification-Element in der Werbeaktion zu nutzen. Und jetzt sehen wir, dass das Interesse der Nutzer an der neuen Werbeaktion nur noch zunimmt. Für die Zukunft planen wir, dass Lucky Spin auch in anderen Projekten der N1 Partners Group verfügbar sein wird", erklärt Yaroslav Laptev, Chief Product Officer der N1 Partners Group.

Informationen zu N1 Partners Group

