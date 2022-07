Ausbildung in der Pflege 2021 5 % mehr neue Ausbildungsverträge als im Vorjahr

WIESBADEN (ots) - Seit zwei Jahren ist in Deutschland die Ausbildung im neuen

Beruf der Pflegefachfrau beziehungsweise des Pflegefachmanns möglich. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, haben im Jahr 2021 rund 56 300

Auszubildende eine Ausbildung zu diesem Beruf begonnen (Stichtag 31.12.2021).

Damit wurden 5 % mehr Ausbildungen begonnen als 2020. Damals hatten sich 53 600

Auszubildende für diesen Beruf entschieden. Insgesamt waren am 31.12.2021 rund

102 900 Personen in Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum

Pflegefachmann.



Die Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann, die mit dem

Pflegeberufereformgesetz (PflBRefG) von 2017 begründet wurde, ist seit dem Jahr

2020 möglich. Damals wurden die bis dahin getrennten Ausbildungen in den Berufen

Gesundheits- und Krankenpfleger/-in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in

sowie Altenpfleger/-in zum Berufsbild Pflegefachfrau/-mann zusammengeführt.