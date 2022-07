Edel- und Technologiemetalle - Sparpläne von Golden Gates

Görlitz (ots) - Ob für Kinder oder Erwachsene, Edelmetallsparpläne erfreuen sich

großer Beliebtheit. Und das zu Recht: Wer sein Vermögen vor Inflation schützen

möchte, sollte in Edelmetalle, besonders in Gold investieren. Die bequemste Art

sein Geld in Edelmetalle anzulegen ist ein Sparplan. Man muss sich keine

Gedanken darüber machen, wann der richtige Zeitpunkt zum Edelmetallkauf ist und

profitiert von dem sogenannten Cost Average Effekt.



"Der Cost Average Effekt oder Durchschnittskosteneffekt ist ein Effekt, der

durch den regelmäßigen Kauf mit gleichbleibenden Summen entsteht. Dabei führen

Wertschwankungen dazu, dass der Käufer im Durchschnitt seine Edelmetalle bei

gleichbleibenden Raten günstiger erhält, als wenn er regelmäßig zu

unterschiedlich Preisen eine gleichbleibende Menge kauft. Denn bei hohen Preisen

wird automatisch weniger Gewicht gekauft, bei niedrigen Preisen entsprechend

mehr", erklärt Constantin Behr, Vorstand der Golden Gates Edelmetalle AG. Das

Edelmetallhaus aus Görlitz bietet neben dem Einmalkauf von Edel- und

Technologiemetallen verschiedene Sparplan- Modelle an.