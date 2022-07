Infortrend erweitert die Sicherheitsfunktionen der EonStor GS Unified Storage-Lösungen und schützt Daten vor Ransomware-Bedrohungen

Ransomware-Angriffe nehmen immer noch zu, was zeigt, dass die herkömmlichen Methoden zur Abwehr dieser Bedrohungen wie Firewalls und Antivirenprogramme nicht völlig sicher sind. Aus diesem Grund haben Unternehmen begonnen, unveränderliche oder WORM-Speicher zu verwenden, um die Vorteile ihrer einmaligen Schreib- und Lesezugriffseigenschaften zum Schutz archivierter Daten zu nutzen.

TAIPEI, 26. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Infortrend Technologie, Inc. (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, kündigte die Einführung von unveränderlichem Objektspeicher oder Write-Once-Read-Many (WORM) und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für seine EonStor GS Unified Storage-Lösungen an, um die Sicherheit der gespeicherten Daten zu gewährleisten, insbesondere gegen Ransomware.

Die EonStor GS Unified Storage-Familien von Infortrend bieten jetzt unveränderlichen Objektspeicher. Unternehmen können die Daten als WORM einstellen, um zu verhindern, dass sie von Ransomware verschlüsselt werden, und sie können Aufbewahrungsrichtlinien erfüllen, indem sie einen Aufbewahrungszeitraum festlegen, um ein versehentliches Löschen der Daten zu vermeiden.

Neben der unveränderlichen Objektspeicherung ist in den GS-Familien auch die Multi-Faktor-Authentifizierungsfunktion (MFA) implementiert. Für den Zugriff auf das Konto ist ein zusätzliches Einmal-Passwort erforderlich, entweder über eine APP oder per E-Mail. Diese Funktion schützt nachweislich vor unbefugtem Zugriff, selbst wenn das Passwort kompromittiert wurde. Nach Angaben der Cybersecurity & Infrastructure Security Agency wird durch die Implementierung der MFA-Funktion die Wahrscheinlichkeit, dass ein Konto gehackt wird, um 99 % verringert1.

„Der unveränderliche Objektspeicher und MFA bieten verstärkte Sicherheit. Die WORM- und MFA-Funktionen, die für einige Unternehmen obligatorisch sind und von Regierungen rund um den Globus als Sicherheitsmaßnahme empfohlen werden, können sensible und wertvolle Daten vor unrechtmäßigem Zugriff schützen", so Frank Lee, Senior Director of Product Planning.

Über Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.

1 4 Dinge, die Sie tun können, um sich selbst zu schützen

###

Infortrend und EonStor sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc., andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.