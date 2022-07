Die Aktie des aus dem DAX abgestiegenen Essenslieferanten Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43), die noch vor einem Jahr bei 130 Euro gehandelt wurde, befand sich bis zum 12.5.22, als sie bei 23,88 Euro ein Jahrestief verzeichnete, nahezu im freien Fall. Nach diesem Jahrestief konnte sich die Aktie wieder bis in den Bereich von 40 Euro erholen. Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal und der Bekräftigung der Prognose für das laufende Jahr sprang der Aktienkurs am auf bis zu 49,97 Euro an. Allerdings konnte die Aktie das hohe Niveau nicht behaupten und beendete den Handelstag bei 43,66 Euro.

Nach den soliden Quartalszahlen bekräftigte die absolute Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 75 Euro (Berenberg Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Deivery Hero-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 44,60 Euro notierte, wieder auf 50 Euro zulegen kann.