Hamburger Sportswear Start-up Smilodox nimmt Profisportler Khamzat Chimaev und Eva Lys unter Vertrag (FOTO)

Hamburg (ots) - Mit ihrer hochwertigen und stilvollen Sports- und Streetwear ist

die Sportmarke Smilodox GmbH & Co.KG bei sportbegeisterten Menschen hoch im

Kurs. Nun stattet das junge Label den international bekannten Freistilringer

Khamzat Chimaev und die Tennisspielerin Eva Lys mit stylischer

High-Performance-Sportbekleidung aus.



Was haben die Athleten Khamzat Chimaev und Eva Lys gemeinsam? Sie sind

ambitionierte Spitzensportler und haben auf ihrem Erfolgskurs einen

verlässlichen Partner an ihrer Seite: die international aufsteigende Sportmarke

Smilodox aus Hamburg . Das von drei Brüdern gegründete Unternehmen begann ganz

klassisch als Start-up im Keller - inzwischen beschäftigt es mehr als 40

Mitarbeiter und ist auf Expansionskurs. Die Geschwister arbeiteten sich aus

eigener Kraft empor und werden mit ihrem Label nun die beiden Profisportler auf

ihrem Weg an die Weltspitze unterstützen - und dafür unter anderem mit

Smilodox-Sportbekleidung ausstatten. Schuhe, Shirts & Co., die sich gut

anfühlen, stylisch aussehen und die das junge inhabergeführte Label obendrein

zunehmend nachhaltig produziert.