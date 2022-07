Warburg Bank erzielt 2021 ausgeglichenes Ergebnis / Jahresüberschuss zum Vorjahr verbessert / Markus Bolder folgt in der Geschäftsleitung auf Manuela Better (FOTO) Hamburg (ots) - Die Warburg Bank hat ihren mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers versehenen Jahresabschluss für das Jahr 2021 festgestellt. In einem äußerst herausfordernden Umfeld erzielte das Institut ein ausgeglichenes Ergebnis. Nachdem der Jahresüberschuss im Vorjahr (vor Ergebnisabführung) mit einem Minus von 7,9 Mio. EUR noch negativ ausgefallen war, erreichte das Bankhaus 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 59 TEUR. Im Pandemiejahr 2021 war dies ganz besonders dem großen Engagement und hohem Arbeitseinsatz der Mitarbeitenden zu verdanken, die fest an der Seite der Bank standen.

Als Geschäftsleiter der Bank tritt zum 25. Juli 2022 Markus Bolder (59) ein, der die Marktfolgebereiche führen wird. Manuela Better (61) scheidet in bestem Einvernehmen mit Wirkung zum 1. August 2022 aus der Bank aus. Der Aufsichtsrat dankt ihr für die Tätigkeit und wünscht ihr für die berufliche und private Zukunft alles Gute und viel Erfolg.



"Herr Bolder verfügt über umfangreiche Vorstandserfahrung in Marktfolgefunktionen verschiedener Finanzinstitute und war intensiv an der Neuausrichtung und Anpassung von Geschäftsprozessen beteiligt. Insbesondere seine Zeit in einem privaten Institut wie dem Bankhaus Lampe als auch seine maßgebliche Rolle bei der Erste Abwicklungsanstalt (EAA) versetzen ihn in die Lage, seine neue Funktion schnell auszufüllen" , sagt Prof. Dr. Burkhard Schwenker , Bevollmächtigter der Hauptgesellschafter.



Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Dr. Reiner Brüggestrat , sieht die Bank mit ihren Geschäftsleitern Stephan Schrameier (49), der die Marktbereiche verantwortet, und Markus Bolder auf einem guten Weg: "Ich habe großes Vertrauen in die beiden Geschäftsleiter und ihr starkes Führungsteam. Für die Bank sind die in den vergangenen Jahren so bestimmenden Themen Schiffsfinanzierungen und Cum-Ex-Geschäfte wirtschaftlich erledigt und auch die Entflechtung von Eigentum und Management ist erreicht. Wir können uns nun wieder stärker auf Marktaktivitäten konzentrieren."