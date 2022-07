Die weltweiten Rezessionssorgen haben auch den Aktienkurs von Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0) unter Druck gesetzt: Nach einem 10-Jahres-Hoch bei gut 87 Euro im August 2021 gab‘s die Aktie des Chemikalien-Händlers im Juli für 58 Euro, aktuell werden wieder 65 Euro gezahlt. Die Analysten sind sich indes einig, dass die starke und diversifizierte Marktposition (Weltmarktführer mit 5 Prozent; 10.000 Produkte 180.000 Kunden in 78 Ländern) die resiliente Wachstumsstory stützt, auch weil Brenntag ohne eigene Fabriken eine relativ geringe Energiepreisabhängigkeit aufweise. Die 12-Monats-Kursziele rangieren zwischen 82 (UBS) und 88 Euro (Deutsche) am unteren Ende und 99 (Goldman) und 102 Euro (Baader) am oberen Ende. Wem ein Direktinvestment zu riskant erscheint, der kann auch mit defensiven Zertifikaten zweistellige Renditechancen wahrnehmen.

Discount-Strategie mit 5 Prozent Puffer (September)