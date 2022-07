Nürnberg (ots) - Ein Vergleich der Angebotsmieten von Wohnungen in 80 deutschen

Der Mietpreisanstieg in deutschen Großstädten nimmt kein Ende. Verglichen mitdem Vorjahr haben sich die Angebotsmieten in 75 von 80 Großstädten im erstenHalbjahr 2022 verteuert. In der Spitze sind die Mietpreise gar um 14 Prozentgestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von immowelt, in der diemittleren Angebotsmieten von Bestandswohnungen (40 bis 120 Quadratmeter) imjeweils 1. Halbjahr 2022 und 2021 verglichen wurden. Die Nachfrage nachMietwohnungen hat sich zuletzt deutschlandweit stark erhöht. So orientieren sichWohnungssuchende, für die der Traum vom Eigenheim in der Großstadt angesichtshoher Kaufpreise und gestiegener Bauzinsen nicht mehr bezahlbar ist, zunehmendin Richtung Mietmarkt. Die vielerorts heiß gelaufenen Märkte werden dadurchnochmal zusätzlich belastet.Mieten in hochpreisigen Großstädten werden immer teurerIn vielen Großstädten mit bereits sehr hohem Mietpreisniveau haben sich dieKosten für eine Mietwohnung innerhalb eines Jahres weiter erhöht. So ist diemittlere Angebotsmiete in Hamburg um 7 Prozent gestiegen und liegt nun bei 12,50Euro pro Quadratmeter. Auch in Düsseldorf zahlen Mieter für die Kaltmiete 7Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im benachbarten Köln (+4 Prozent) sowiein München (+3 Prozent) haben sich Mietwohnungen in den vergangenen 12 Monatenebenfalls weiter verteuert. Eine Ausnahme unter den hochpreisigen Städten istFrankfurt am Main, wo das Preisniveau verglichen mit dem Vorjahreszeitraumstagniert.Die Mietpreisanstiege in vielen Großstädten korrespondieren mit einer steigendenNachfrage auf dem Mietmarkt. Insbesondere wegen der deutlich gestiegenenBauzinsen ist es seit Jahresbeginn zu einer Verschiebung der Nachfrage von Kauf-zu Mietimmobilien gekommen. So sind im 2. Quartal dieses Jahres deutschlandweitdie Anfragen für Mietobjekte, die auf immowelt.de inseriert wurden, im Vergleichzum Vorjahr um 34 Prozent gestiegen. Die Anfragen für Kaufimmobilien sind