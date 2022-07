Hype Cycle 2022 Gartner prognostiziert hohe Relevanz synthetischer Daten

Berlin (ots) - Der in Berlin ansässige Anbieter von synthetischen Daten,

Statice, wurde in den beiden Hype-Cycle-Veröffentlichungen von Gartner in den

Bereichen Künstliche Intelligenz und Datenwissenschaft & Maschinelles Lernen als

Sample Vendor ausgezeichnet, und kündigt eine neue Funktion für verbesserte

Datensicherheit an.



Statice, ein führender Anbieter von Datenschutzsoftware, wurde in den beiden

neuesten Gartner Hype Cycle Reports zum Sample Vendor ernannt: Hype Cycle for

Artificial Intelligence 2022 und Hype Cycle for Data Science & Machine Learning

2022. Die Berichte befassen sich mit einer der größten Herausforderungen in der

heutigen KI-Entwicklung, nämlich der Beschaffung von realen Daten, um

Machine-Learning-Modelle effektiv zu trainieren. Synthetische Daten können diese

zeitaufwändige und kostspielige Aufgabe erleichtern und gleichzeitig die

Verwendung personenbezogener Daten (PII) vermeiden. Statice bietet hierbei die

passenden Lösungen.