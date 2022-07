Wirtschaft Warnstreik legt Lufthansa-Verkehr fast komplett lahm

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der von der Gewerkschaft Verdi für Mittwoch angekündigte Warnstreik hat mitten in der Hauptreisezeit massive operative Auswirkungen. Die Lufthansa sagt an den Drehkreuzen in Frankfurt und München für Mittwoch nahezu das gesamte Flugprogramm ab, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.



Die Auswirkungen des Streiks könnten auch am Donnerstag und Freitag noch zu einzelnen Flugausfällen oder Verspätungen führen, so die Airline. In Frankfurt müssen insgesamt 678 Flüge gestrichen werden, davon 32 bereits am Dienstag. Betroffen seien voraussichtlich 92.000 Fluggäste, so die Lufthansa.