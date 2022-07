PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag an die verhaltene Tendenz vom Vortag angeknüpft. Erneut hielt die anstehende US-Notenbanksitzung die Märkte in der Reserve. Der EuroStoxx 50 gab am späteren Vormittag um 0,23 Prozent auf 3596,03 Zähler nach. Der französische Cac 40 verlor mit 0,21 Prozent auf 6224,34 Punkte ähnlich stark, während sich der FTSE 100 mit 0,64 Prozent Anstieg auf 7353,28 Punkte besser schlug.

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch werden sich aus Sicht von Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect die Marktteilnehmer tendenziell zurückhalten. An den Märkten gilt derzeit ein großer Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten durch die US-Notenbank als wahrscheinlichste Variante. Aber auch eine noch stärkere Erhöhung ist nicht ausgeschlossen. So hält Volkswirtin Tiffany Wilding eine Erhöhung um einen ganzen Punkt für möglich, um den Leitzins auf knapp über 2,5 Prozent - den von der Fed geschätzten langfristigen neutralen Zinssatz - zu bringen.