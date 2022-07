Berlin (ots) - Nicklas Spelmeyer ist Coach und Geschäftsführer der Ecommerce.de

Consulting GmbH und dem Coaching Programm FBA Unstoppable. Er hat es sich zum

Ziel gesetzt, Menschen auf ihrem Weg in die berufliche Unabhängigkeit als

Online-Händler zu unterstützen. Er zeigt ihnen, wie sie sich bei Amazon ein

funktionierendes Business aufbauen, mehr Einkommen generieren und dabei sogar

Zeit einsparen können.



Unzählige Menschen träumen davon, ihre Produkte im eigenen Internet-Shop

anzubieten und sich von dem Erlös ein Leben unabhängig von Arbeitgebern und

vorgegebenen Arbeitszeiten erfüllen zu können. Obwohl ihre Waren durchaus

interessierte Käufer finden könnten, kommen viele ihrem Traum nicht näher. Der

Grund: "Sie übersehen, dass auch ein eigener Webshop eine Menge Arbeit bedeutet.

Die Seite will nicht nur gepflegt und stets auf dem neuesten Stand gehalten

werden. Ihr Betreiber muss sich auch im Vertragsrecht auskennen und alle

bürokratischen Vorgänge rund um Zahlungsabwicklungen, AGB und das Widerrufsrecht

verstehen. Da lauern eine Menge Fallstricke", weiß der Amazon FBA-Experte

Nicklas Spelmeyer von FBA unstoppable.





Was sich hinter dem Fullfilment by Amazon, also dem FBA verbirgt und wie diePlattform Verkäufern zahlreiche Schritte auf dem Weg zum erfolgreichen Handelnabnimmt, erklärt Nicklas Spelmeyer seinen Kunden. Er begleitet sie von derEntwicklung einer geeigneten Produktidee bis zu deren Vermarktung mitzielgruppengerechten Werbekampagnen.So gelingt der Einstieg in den Amazon-OnlinehandelDie Welt des Handels macht derzeit große Veränderungen durch. Nicht erst seitder Corona-Pandemie und der durch die Lockdowns bedingten Schließungen vielerLadenlokale hat der Online-Handel zunehmend an Bedeutung gewonnen. Allen vorander Online-Riese Amazon, der allein im Jahr 2021 um 35 Prozent gewachsen ist.Das Unternehmen bietet aber auch privaten Verkäufern eine Plattform underleichtert Einsteigern dieses Geschäftsmodell, weil viele bürokratischeVorgänge abgenommen werden. Zudem übernimmt Amazon den gesamten Kundensupport,indem die Lagerkapazität zur Verfügung gestellt wird und Produkte an die Käuferversendet werden.Jedoch gibt es auch bei Amazon wichtige Regeln zu beachten. Um Risiken undFehler zu vermeiden, klärt Nicklas Spelmeyer seine Kunden in seinen speziell aufden Amazon FBA-Handel ausgelegten Coachings auf.Von der Produktidee bis zum Umsatz: Nicklas Spelmeyer betreut seine Kunden imgesamten VerkaufsprozessAm Anfang steht die Produktidee. Nicht alle Waren sind für private Verkäufer