UFC GYM St.Pauli / Baubeginn im Medienbunker St.Pauli (FOTO)

Hamburg (ots) - Es kommt immer alles anders und schon gar nicht, wie man denkt.

Auch beim Start des ersten UFC GYM, des weltweit agierenden Fitnessfranchise,

eine Redewendung, die man kennt. Aufgrund von pandemiebedingten Hindernissen

verzögerte sich der Baustart des ersten Standorts von UFC GYM Germany um mehrere

Monate. Seit Mitte Juli darf nun endlich der Mörtel angerührt und Hammer

geschwungen werden.



"Wir freuen uns sehr, dass die Umbauarbeiten endlich losgehen. Das gesamte Team

brennt darauf, gemeinsam mit den Hamburgern zu trainieren und die UFC GYM

Philosophie "Train Different" in die Hansestadt zu tragen.", so der neue

Geschäftsführer von UFC GYM Germany, Robert Jablukov.