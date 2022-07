(Berichtigung der Meldung vom 25. Juli, Funktion im 1. Satz: Befehlshaber der Sondereinsatzkräfte der Armee; Überschrift entsprechend angepasst. Erklärsatz im 1. Absatz eingefügt: "Die Sondereinsatzkräfte sind eine Spezialeinheit der ukrainischen Armee.")

KIEW (dpa-AFX) - Nach größeren Gebietsverlusten seit Beginn des russischen Einmarsches hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Befehlshaber der Sondereinsatzkräfte der Armee ausgewechselt. Per Dekret entließ das Staatsoberhaupt am Montag Hryhorij Halahan und setzte stattdessen Viktor Horenko ein. Der 44 Jahre alte Generalmajor Halahan hatte seit August 2020 die Spezialoperationen auch in den Gebieten Donezk und Luhansk geführt, hieß es. Die Sondereinsatzkräfte sind eine Spezialeinheit der ukrainischen Armee. Der Krieg in der östlichen Region Donbass hatte 2014 begonnen.