Tipps fürs Geldabheben im Ausland

Frankfurt/Main (ots) - Reisende sollten im Ausland bevorzugt Geldautomateninnerhalb von Bankgebäuden während der Öffnungszeiten nutzen, damit bei Bedarfeine Kontaktperson vor Ort ist. Automaten, die im Freien stehen, bieten nichtimmer ausreichenden Sichtschutz. Weitere Tipps von kartensicherheit.de:- Auch im Ausland gilt: PIN-Eingabe verdecken.- Eine Sprache wählen, die man versteht, um ungewollte Transaktionen wie z. B.Spenden, zu vermeiden.- Egal ob beim Bezahlen oder am Geldautomaten: Immer in Landeswährung abrechnenlassen und auf Euro-Umrechnung verzichten.- Auf einen angemessenen Sicherheitsabstand zu anderen Personen achten und sichnicht ablenken lassen.- Die Geheimzahl nicht am Türöffner eingeben.- Wenn einem etwas merkwürdig vorkommt, den Vorgang besser abbrechen.- Im Falle eines Diebstahls oder Verlusts, müssen die Zahlungskarten sofortunter +49 116 116* gesperrt werden. Das gilt auch, wenn die Karte vomGeldautomaten einbehalten wurde.* Der Service des Sperr-Notrufs ist kostenlos. Auch der Anruf bei der 116 116aus dem deutschen Festnetz ist gebührenfrei. Aus dem Mobilnetz und aus demAusland können Gebühren anfallen. Sollte der Sperr-Notruf in seltenen Fällen ausdem Ausland nicht erreicht werden können, gibt es alternativ die Rufnummer +49(0) 30 4050 4050.Pressekontakt:EURO Kartensysteme GmbHMargit SchneiderTel.: 069 / 979454558E-Mail: mailto:margit.schneider@eurokartensysteme.deAgentur Schwarz & Sprenger GmbHAnja SchneiderTel.: 089 / 21537887-0E-Mail: mailto:anja.schneider@schwarz-sprenger.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/38715/5281784OTS: EURO Kartensysteme GmbH