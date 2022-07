Der deutsche Arbeitsmarkt soll sich weiter für ausländische Fachkräfte öffnen? Dann muss sich die Politik für Zeitarbeit öffnen (FOTO)

Eschborn (ots) - Deutschland braucht eine einfachere, unbürokratische

Einwanderung von Fachkräften aus dem außereuropäischen Ausland, fordert die

Bundesregierung. Wieso lässt sie die Zeitarbeitsbranche nicht dabei helfen? Eine

Stellungnahme von Jan Ole Schneider, CFO von Randstad Deutschland und

Vizepräsident des Bundesarbeitgeberverbands der Personaldienstleister e.V.



Der deutsche Arbeitsmarkt wird vom Fach- und Arbeitskräftemangel beherrscht.

Doch mit diesem Problem ist Deutschland nicht allein. Der Wettbewerb um

qualifizierte Arbeitskräfte innerhalb der EU verschärft sich. Deutschland muss

als Einwanderungsland attraktiver und moderner werden. Dafür plädieren Nancy

Faeser, Bundesministerin des Innern und für Heimat (SPD), und Hubertus Heil,

Bundesminister für Arbeit und Soziales (SPD). Doch ihr am 20. Juli 2022

veröffentlichter Gastbeitrag im Handelsblatt greift an einer Stelle zu kurz.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Zeitarbeit wird zu Unrecht von der Fachkräfterekrutierung aus DrittstaatenausgeschlossenDas deutsche Einwanderungssystem ist nicht nur "zu schleppend, zu bürokratisch,zu abweisend", wie die SPD-Politiker Faeser und Heil betonen. Es lässt einwichtiges Instrument zur Problemlösung außer Acht: die Zeitarbeitsbranche. Ihrwird in § 40 des Aufenthaltsgesetzes nämlich ganz explizit die Anwerbung vonFachkräften aus Drittstaaten verboten. Zu Unrecht, betont auch dieBundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände in ihrem 10-Punkte-Papierzur Fachkräfteeinwanderung. Denn das Verbot hat zur Folge, dassZeitarbeitsunternehmen die dringend benötigten Fachkräfte, die außerhalb der EUleben, für den deutschen Arbeitsmarkt nicht rekrutieren dürfen. Insbesonderekleine und mittelständische Unternehmen sind bei der Rekrutierung vonFachkräften im Ausland aber auf die Vermittlungsexpertise von Dritten - u.a. derPersonaldienstleistungsbranche -- angewiesen, da in diesen Unternehmen oft dasnotwendige Know-how und die sprachlichen Voraussetzungen für einenRekrutierungsprozess fehlen. Die Politik muss sich endlich für die Chancenöffnen, die die Zeitarbeit ausländischen Fachkräften bietet.Zeitarbeit hat sich als Integrationsmotor in den deutschen Arbeitsmarkt längstvielfach bewährtDenn Zeitarbeitsunternehmen haben in der Auswahl, Betreuung und Qualifizierungausländischer Fachkräfte langjährige und vielfältige Erfahrung. Schon heutebeträgt der Ausländeranteil in der Zeitarbeit 36,8% im Vergleich zu 12,9% in derGesamtwirtschaft (Quelle: Statistik des BAP, August 2021). Das verdeutlicht diestarke Integrationsfunktion, die die Zeitarbeit in Bezug auf ausländischeArbeitskräfte leistet. Keine andere Branche in Deutschland beschäftigt laut