Verzweifelte Handwerksbetriebe - Recruiting-Spezialist erklärt, warum man trotz Fachkräftemangel nicht jeden Bewerber annehmen sollte (FOTO)

Bonn (ots) - Der anhaltende Fachkräftemangel im Handwerk lässt noch immer viele

Betriebe in großer Sorge. Denn: Wo bis in jüngster Vergangenheit wenigstens mit

Material Geld verdient wurde, ist Arbeitskraft jetzt die einzige Ressource, die

Betriebe verkaufen können.



"Unternehmen müssen jetzt aufpassen: Ein Bewerber muss noch lange keine gute

Arbeitskraft sein. Wer sich aus Not für den falschen Mitarbeiter entscheidet,

zahlt am Ende einen hohen Preis dafür", erklärt Unternehmensberater Deniz

Akpinar. Gerne verrät er in diesem Artikel, warum man Bewerber auch mal ablehnen

sollte und wie Handwerksbetriebe jetzt einen kühlen Kopf bewahren.