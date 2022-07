AEHRA VERSTÄRKT SEIN DESIGNTEAM MIT ZWEI ENTSCHEIDENDEN EINSTELLUNGEN, UM EINEN NEUEN WEG IN DER ULTRA-PREMIUM-ELEKTROMOBILITÄT ZU BAHNEN

Die neue Ultra-Premium-Auto- und Elektromobilitätsmarke AEHRA erweitert das bestehende, hochqualifizierte Designteam mit weiterer Expertise und Erfahrung

Die Ernennungen untermauern AEHRAs Mission, das automobile Reiseerlebnis durch die Nutzung der Elektroauto-Plattformtechnologie neu zu definieren und neue Maßstäbe für emotionales Design und aerodynamische Effizienz zu setzen

Alessandro Salvagnin und Marco Quamori werden zu leitenden Designern ernannt

Salvagnin war zuvor unter anderem Designmanager bei Lamborghini und Professor für Transportdesign am SPD Mailand

Marco Quamori gibt seine Rolle als Außendesigner bei Italdesign ab

Zwei erste AEHRA-Modelle – ein eleganter SUV und eine ausgefeilte Limousine – sollen noch in diesem Jahr vorgestellt werden, die ersten Kundenauslieferungen sind für 2025 geplant

Mailand, 26. Juli 2022 /PRNewswire/ -- AEHRA, eine neue globale Ultra-Premium-Elektroautomarke, hat die Ernennung von zwei weiteren wichtigen Mitarbeitern für seine Designabteilung bekanntgegeben. Die Neueinstellungen verstärken AEHRAs beeindruckende Designkompetenzen und untermauern die Vision des Unternehmens, die Eleganz des italienischen Designs, globale Ingenieurskunst und amerikanischen Kundenservice mit der Zukunft der Monobody-Fertigung von Elektrofahrzeugen zu verbinden.

Vor der Markteinführung im Juni 2022 hatte sich AEHRA bereits die Dienste von Filippo Perini, dem ehemaligen Chefdesigner von Lamborghini, als Chief Design Officer und von Alessandro Serra, dem ehemaligen Leiter des Außendesigns von Lamborghini, als Designchef gesichert. Das AEHRA-Designteam wurde nun durch die Ernennung von zwei leitenden Designern, Alessandro Salvagnin und Marco Quamori, weiter verstärkt.

Alessandro Salvagnin hat einen Abschluss in Ingenieurwesen und Design und verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Umsetzung visionärer Mobilitätskonzepte in die Produktionsrealität. Er kommt von Lamborghini, wo er als Designmanager tätig war, zu AEHRA und trifft damit erneut auf Filippo Perini und Alessandro Serra. Salvagnin war auch als Professor für Transportdesign am SPD (School Polytechnic of Design) in Mailand tätig.

Alessandro Salvagnin, leitender Designer bei AEHRA, kommentierte seine Ernennung mit den Worten: „Die Automobilindustrie durchläuft eine Revolution im Bereich der Elektrofahrzeug- und Mobilitätstechnologie, doch praktisch alle neuen Designs sind das Produkt des alten Denkens der Verbrennungsmotor-Ära. Als Start-up mit einer agilen Denkweise verfügt AEHRA über die Freiheit, die Leidenschaft und das Talent, das volle Designpotenzial der hochmodernen Elektrofahrzeug-Plattformtechnologie in einer Weise zu erschließen, wie es bisher noch nicht der Fall war, und das ist außerordentlich spannend."