Wirtschaft EU verlängert Russland-Sanktionen bis Januar 2023

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU verlängert die geltenden Russland-Sanktionen um weitere sechs Montage bis vorerst Ende Januar 2023. Das beschloss der Rat der Europäischen Union an Dienstag.



Dazu gehören auch Sanktionen, die schon 2014 eingeführt wurden, als Russland die Krim an sich riss. Im Februar diesen Jahres kamen allerdings weit härtere Maßnahmen hinzu, nachdem Russland den Krieg gegen die Ukraine begonnen hatte. Darunter sind Beschränkungen für Finanzen, Energie, Technologie, Industrie, Verkehr und Luxusgüter. Öl und Gas kauft die EU allerdings weiterhin in Russland ein.