Warburg Bank erzielt 2021 ausgeglichenes Ergebnis / Jahresüberschuss zum Vorjahr verbessert / Markus Bolder folgt in der Geschäftsleitung auf Manuela Better (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Warburg Bank hat ihren mit einem uneingeschränkten

Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers versehenen Jahresabschluss für das

Jahr 2021 festgestellt. In einem äußerst herausfordernden Umfeld erzielte das

Institut ein ausgeglichenes Ergebnis. Nachdem der Jahresüberschuss im Vorjahr

(vor Ergebnisabführung) mit einem Minus von 7,9 Mio. EUR noch negativ

ausgefallen war, erreichte das Bankhaus 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von

59 TEUR. Im Pandemiejahr 2021 war dies ganz besonders dem großen Engagement und

hohem Arbeitseinsatz der Mitarbeitenden zu verdanken, die fest an der Seite der

Bank standen.



Wechsel in der Geschäftsleitung