„UKRAINE AND ME" BESCHLIESST, UKRAINISCHEN FRAUEN UND KINDERN ZU HELFEN

KYIV, Ukraine, 26. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Der World Council of Careers for Women (WCCW) kündigte seine „ Ukraine and Me " NFT-Wohltätigkeitsverkaufsveranstaltung am 27. Juli 2022 um 0:00 Uhr Kiewer Zeit beginnt. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) hat die russische Invasion der Ukraine im Jahr 2022 dazu geführt, dass mehr als 3,4 Millionen Ukrainer, überwiegend 90 % Frauen und Kinder, in die Nachbarländer geflohen sind, was zu zahlreichen Opfern, Zerstörungen und Vertreibungen geführt hat. Die ÖRK-Veranstaltung am 27. Juli zielt daher darauf ab, zur Wiederherstellung der Stabilität beizutragen und den ukrainischen Frauen und Kindern auf der Flucht, die von Gewalt und Missbrauch bedroht sind und denen die Menschenrechte vorenthalten werden, umfangreiche Hilfe zu leisten.

„Ukraine and Me" heißt alle willkommen, die NFTs zur russischen Invasion in der Ukraine entwerfen möchten. Die ÖRKW begrüßt alle Formen von NFT-Kreationen, die den Menschen helfen, die größte humanitäre Krise in Europa in diesem Jahrhundert zu erkennen. Eine Gruppe professioneller Künstler wurde bereits eingeladen, eine Reihe von NFTs zu gestalten, und alle Spender sind willkommen, mit ihren Beiträgen zu beginnen. Bei dieser Veranstaltung am 27. Juli werden dann potenzielle Werke gesucht, eine Online-Abstimmung durchgeführt und schließlich für einen wohltätigen Zweck versteigert. WCCW organisierte auch eine große Spendenaktion, deren Erlös für das Gemeinwohl und Online-/Offline-Kampagnen verwendet wird.

„Wir befürchten, dass die Welt bald müde sein wird, von Tod und Zerstörung in der Ukraine zu hören. Aber für uns ist das nicht das Ende", sagte Kateryna Juschtschenko, die ehemalige First Lady der Ukraine, entschlossen. „Ich möchte diese Initiative ergreifen, um den Frauen und Kindern zu helfen, sie auszubilden, sich niederzulassen und ihnen auf jede erdenkliche Weise zu helfen, ihr Wohlergehen jetzt und in Zukunft zu sichern", erklärte Bertie Ahern, Ko-Vorsitzender des InterAction Council, ehemaliger irischer Premierminister und Vorsitzender des WCCW.

Am 1. März 2022 forderte das Europäische Parlament die Kommission, die Mitgliedstaaten und die UN-Organisationen auf, der ukrainischen Zivilbevölkerung humanitäre Hilfe anzubieten. Mehr als hundert ehemalige Staatsoberhäupter von InterAction Council und WCCW haben alle Anstrengungen unternommen, um das ukrainische Volk vor diesem unbarmherzigen Krieg zu retten.

