Aztec Minerals wird alleiniger Eigentümer des Konzessionsgebiets Cervantes im mexikanischen Bundesstaat Sonora und erwirbt 35 % der Anteile von Kootenay Silver

Vancouver, Kanada – 26. Juli 2022 - Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF) („Aztec“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aztec-minerals- ...) und Kootenay Silver Inc. (TSXV: KTN) („Kootenay“) freuen sich bekannt zu geben, dass beide Unternehmen am 22. Juli 2022 eine Kauf- bzw. Verkaufsvereinbarung (die „Vereinbarung“) unterzeichnet haben. Damit erwirbt Aztec indirekt die von Kootenay gehaltenen 35 % der Anteile an einem Joint-Venture-Unternehmen („JV-Unternehmen“), dem das Gold-Kupfer-Porphyrprojekt Cervantes im mexikanischen Bundesstaat Sonora gehört (die „Transaktion“). Als Gegenleistung für die Übernahme wird Aztec 10.000.000 Stammaktien aus dem Aktienkapital von Aztec zum Preis von 0,25 CAD pro Aktie auf Kootenay übertragen. Kootenay behält eine NSR-Beteiligungsgebühr (Net Smelter Return Royalty) von 0,5 % ein. Mit dem Abschluss der Transaktion wird JV Corp. zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Aztec.

Die Transaktion ist an die üblichen Abschlussbedingungen gebunden, wozu auch die abschließende Genehmigung der Transaktion durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange zählt. Die Transaktion wird voraussichtlich am bzw. um den 5. August 2022 abgeschlossen.

Simon Dyakowski, CEO von Aztec, erklärt: „Wir freuen uns ganz besonders, diese Möglichkeit der vollständigen Übernahme des Gold-Kupfer-Porphyrprojekts Cervantes zu bekommen, und begrüßen Kootenay Silver als Hauptaktionär von Aztec. Wir freuen uns nun darauf, das Goldpotenzial der Deckschicht aus Goldoxid im Porphyrgestein der Zone California im Tagebau mit Haufenlaugung weiter zu erschließen und die Möglichkeit zu prüfen, ob sich unterhalb der Deckschicht aus Oxiderz eine tieferliegende kupfer- und goldführende Sulfidmineralisierung im Porphyrgestein befindet.“

James McDonald, CEO von Kootenay, meint dazu: „Aus unserer Sicht ist diese Vereinbarung ein klarer Win-Win-Deal. Die beste Möglichkeit, Cervantes weiter auszubauen, besteht darin, den Besitz des Projekts zusammenzulegen. Kootenay Silver sichert sich als größter Aktionär von Aztec und mit dem Einbehalt einer NSR-Gebühr Vorteile aus dem Projekt und erhält so die Möglichkeit, Gewinne aus einem seiner zahlreichen Konzessionsgebiete abzuschöpfen.“