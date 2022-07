Souveränität. Nachhaltigkeit. Resilienz. - Breites Themenspektrum auf der Smart Country Convention (FOTO)

Berlin (ots) -



- Smart Country Convention (SCCON) findet vom 18. bis 20. Oktober als

Präsenzmesse in Berlin statt

- Erste namhafte Speaker haben ihre Teilnahme bestätigt

- Tickets bis 30. September kostenfrei



Kongress, Workshops, Expo und Networking - vom 18. bis 20. Oktober dreht sich

bei der Smart Country Convention alles um die Digitalisierung des Public

Sectors. Auf vier Bühnen widmen sich Expertinnen und Experten den aktuellen

Fragestellungen rund um E-Government und Smart City. Eröffnet wird die Smart

Country Convention von Bundesinnenministerin und SCCON-Schirmherrin Nancy Faeser

mit einer Keynote. Thematisch geht es hier u.a. um die digitalpolitischen Ziele

und Maßnahmen des Bundesinnenministeriums bis 2025, die im Digitalprogramm (http

s://www.smartcountry.berlin/de/konzept/news/artikel/faeser-eroefnet-sccon.html)

"Digitales Deutschland - Souverän. Sicher. Bürgerzentriert" definiert sind. Das

Digitalprogramm umfasst unter anderem Vorhaben zu Themen wie Cybersicherheit,

Staatsmodernisierung, Datenpolitik oder Digitale Souveränität. Koordiniert wird

das Digitalprogramm von Dr. Markus Richter , Bundesbeauftragter für

Informationstechnik und Staatssekretär im Bundesinnenministerium, der ebenfalls

als Speaker zur Smart Country Convention erwartet wird.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mit Cem Özdemir , Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, hat sich einweiterer Vertreter des Bundeskabinetts angekündigt. DasBundeslandwirtschaftsministerium widmet sich auf der SCCON der Entwicklungländlicher Räume. Ziel dabei ist es, u.a. mithilfe von Digitalisierunggleichwertige Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land zu schaffen.Für eine weitere Keynote hat sich Berlins Regierende Bürgermeisterin FranziskaGiffey angekündigt. Berlin befindet sich seit mehreren Jahren in einemTransformationsprozess zur Smart City. Viele Projekte werden bereits in diesemKontext entwickelt und umgesetzt. Dahinter steht die Vision, Berlin zu einerintelligent vernetzten und resilienten Stadt zu formen.Darüber hinaus werden zahlreiche Speaker aus der Digitalwirtschaft erwartet. Mitdabei ist beispielsweise Jack Dangermond , Gründer und Präsident desSoftware-Herstellers Esri, der sich auf Geoinformationssysteme spezialisierthat. Mit der Software (https://www.esri.de/de-de/newsroom/news/esri-in-den-medien/jack-dangermond-in-der-faz-der-landkarten-nerd) werden beispielsweiseWaldbestände in Bayern oder das Schmelzen von Gletschern im Himalaja dargestelltund analysiert. In Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde sie nach der Flutkatastrophe imJuli eingesetzt, um Schäden an Straßen und anderen Teilen der Infrastruktur zuerfassen.Die digitale Infrastruktur ist das große Thema von Dr. Daniela Gerd tom