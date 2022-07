Wirtschaft Derzeit noch 40 Prozent Gasfluss über Nord Stream 1

Bonn/Lubmin (dts Nachrichtenagentur) - Über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 kommt wie in den letzten Tagen weiterhin Gas auf dem Niveau von 40 Prozent der Maximalleistung an. Das teilte die Bundesnetzagentur am Dienstagmittag mit.