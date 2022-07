NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der nächsten Leitzinsanhebung durch die US-Notenbank dürften sich die Anleger an der Wall Street mit Engagements zurückhalten. Die Tendenz an den US-Börsen am Dienstag ist leicht negativ. Im Fokus stehen einige Quartalszahlen sowie gesenkte Unternehmensprognosen. Am Abend legen außerdem mit Alphabet und Microsoft die ersten der großen US-Techkonzerne in dieser Woche ihre Geschäftsberichte vor.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,34 Prozent im Minus auf 31 880 Punkte. Der Nasdaq 100 wird 0,55 Prozent schwächer erwartet bei 12 260 Punkten.