Fed-Chef Jerome Powell wird die Zinssätze so weit wie nötig anheben, um die Inflation einzudämmen, so die allgemeine Markterwartung. Eine Anhebung um 75 Basispunkte bzw. drei Viertelpunkte würde den Leitzins in eine Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent bringen. Die Fed begann im März mit der Anhebung der Zinssätze, als der Leitzins noch zwischen null und 0,25 Prozent lag.

Angesichts der immer noch steigenden Inflation sind Marktbeobachter aber vor allem auch auf der Suche nach Hinweisen darauf, was Powell und seine Kollegen als nächstes tun werden. Die nächste Sitzung der US-Notenbank ist für September angesetzt.