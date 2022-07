ALDI Nord schärft Nachhaltigkeitsprofil und setzt neue Klimaziele (FOTO)

Essen (ots) - Im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht 2021 der Unternehmensgruppe

ALDI Nord gibt der Discounter einen ausführlichen Überblick über seine

Nachhaltigkeitsinitiativen und kündigt neue, ambitionierte Ziele an. Dabei

besonders im Fokus: Das Thema Klimaschutz.



Trotz der Herausforderungen von Inflation, Krieg und den Auswirkungen der

Corona-Pandemie treibt ALDI Nord seine Anstrengungen beim Thema Nachhaltigkeit

voran. Dabei verfolgt der Discounter das übergeordnete Ziel, einen nachhaltigen

Konsum für alle Kundinnen und Kunden zu ermöglichen - und das zum niedrigst

möglichen Preis. Ein besonderer Schwerpunkt ist das Thema Klimaschutz: So konnte

das Ziel, die Treibhausgasemissionen bis Ende 2021 um 40 Prozent gegenüber 2015

zu senken, mit einem Rückgang von fast 50 Prozent deutlich übertroffen werden.

Entscheidend dazu beigetragen haben die Modernisierung von Filialen und

Logistikzentren unter dem Einsatz modernster Kühl- und Heiztechnik sowie der

Ausbau von Photovoltaikanlagen. In Deutschland bezieht ALDI Nord zudem

inzwischen 100 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energien.





Klares Bekenntnis zum 1,5-Grad-ZielDie neuen Klimaziele bauen auf diesen Anstrengungen auf: So sollen dieTreibhausgasemissionen der Unternehmensgruppe bis 2030 nochmals um 55 Prozentsinken (Basisjahr: 2020). "Mit unserem neuen Klimaziel bekennen wir uns klar zum1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens", so Timo Dietz, ManagingDirector Corporate Responsibility Quality Assurance International bei ALDI Nord."Zudem haben wir unsere strategisch wichtigsten Lieferanten dazu verpflichtet,bis 2024 ebenfalls wissenschaftlich basierte Klimaziele zu verabschieden. Dievorgelagerten Emissionen in der Lieferkette machen üblicherweise einen Großteilder Gesamtemissionen im Einzelhandel aus." Der Discounter erfüllt damit eineAnforderung der Science Based Targets Initiative (SBTi), der ALDI Nord im Jahr2020 beigetreten war.#Haltungswechsel für mehr TierwohlAuch beim Sortiment setzt ALDI Nord klar auf Nachhaltigkeit, um seinen Kundinnenund Kunden einen einfachen Einkauf mit gutem Gewissen zu ermöglichen. Einzentrales Thema ist dabei in Deutschland der #Haltungswechsel. Mit dem Vorhaben,Frischfleisch und Trinkmilch bis zum Jahr 2030 auf die tiergerechterenHaltungsformen 3 und 4 umzustellen, setzen ALDI Nord und ALDI SÜD branchenweitMaßstäbe und unterstreichen einmal mehr ihren Anspruch als Tierwohl-Pionier.Wichtige Fortschritte auf dem Weg zu mehr Tierwohl hat ALDI Nord bereitsgemacht: In Deutschland erhalten Kundinnen und Kunden ausschließlichSchaleneier, die "ohne Kükentöten" produziert wurden.Stärkung von Menschenrechten weltweitGemeinsam mit seinen Lieferanten Verantwortung in den globalen Lieferketten zuübernehmen, hat für ALDI Nord oberste Priorität. Der Fokus des Discountersrichtet sich dabei insbesondere auf den Schutz der Menschenrechte. Um deneigenen Ansatz kontinuierlich weiterzuentwickeln, wurde unter anderem im Mai2021 ein internationales Positionspapier zu existenzsichernden Löhnen undEinkommen (https://www.aldi-nord.de/content/dam/aldi/germany/verantwortung/menschenrechte/AN_Livingwages_Positionspapier_DE_final.pdf.res/1642178249656/AN_Livingwages_Positionspapier_DE_final.pdf) veröffentlicht. Damit verpflichtet sichALDI Nord dazu, sich für einen angemessenen Lebensstandard entlang der eigenenLieferketten einzusetzen. Teil dieses Engagements ist beispielsweise dieZusammenarbeit in der GIZ Arbeitsgruppe des deutschen Einzelhandels, in derbranchenübergreifend unter anderem die Berechnung von Einkommens- und Lohnlückenim Bananensektor sowie die Umsetzung nachhaltiger Beschaffungspraktiken zurSchließung dieser Lohnlücken vorangetrieben werden. Neue Maßstäbe im Sortimentvon ALDI Nord im Hinblick auf Transparenz, gesicherte Einkommen und verbesserteLebensbedingungen setzt die Schokolade "CHOCO CHANGER" der Eigenmarke Choceur.Durch die Zusammenarbeit mit Tony's Open Chain können faire und langfristigePartnerschaften mit den Kakao-Bäuerinnen und Bauern in den Anbauländerngarantiert werden. 2021 war ALDI der erste Discounter, der sich dieserInitiative angeschlossen hat.Der Nachhaltigkeitsbericht 2021 kann hier(https://www.aldi-nord.de/nachhaltigkeitsbericht/2021) abgerufen werden.Pressekontakt:Christian Schneider: mailto:presse@aldi-nord.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/112106/5282104OTS: Unternehmensgruppe ALDI Nord