Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.07.2022

Kursziel: EUR12,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von EUR 12,00 auf EUR 12,50.

Zusammenfassung:

Letzte Woche gab Valneva bekannt, dass die EU-Mitgliedstaaten im Jahr 2022 1,25 Millionen Dosen des COVID-19-Impfstoffs VLA2001 abnehmen werden, mit der Option, eine entsprechende Menge noch in diesem Jahr zu erwerben, ebenfalls zur Lieferung im Jahr 2022. Valneva wird die Bestände für mögliche zusätzliche Lieferungen an die EU-Mitgliedstaaten zurückhalten, sollte die Nachfrage steigen. Wir gehen davon aus, dass die in der geänderten Kaufvereinbarung festgelegte Menge den vorläufigen Angaben der Europäischen Kommission vom Juni nahe kommt. Der ursprüngliche Vorabkaufvertrag zwischen Valneva und der Europäischen Kommission vom November 2021 sah die feste Lieferung von ca. 24,3 Mio. Dosen und eine Option auf weitere ca. 35,7 Mio. Dosen vor. Valneva hat angekündigt, dass das Unternehmen angesichts des geringen Auftragsvolumens prüft, ob es die Entwicklung seines COVID-19-Programms und die damit verbundenen Aktivitäten fortsetzen soll. Das Management hat erklärt, dass das Unternehmen nur dann in die weitere Entwicklung des aktuellen Impfstoffs oder der zweiten Generation von COVID-19 investieren wird, wenn es im Laufe des Sommers zu einer Einigung mit zusätzlichen Kunden kommt und die erforderlichen Finanzmittel erhält. Die bisher geringe Akzeptanz von VLA2001 lässt uns vermuten, dass nicht genügend zusätzliche Aufträge eingehen werden und das Programm eingestellt wird. Wir gehen nun von Gesamtlieferungen in den Jahren 2022 und 2023 in Höhe von 11,5 Mio. Dosen aus (vorher: 13 Mio. Dosen). Allerdings gehen wir jetzt davon aus, dass mehr als die Hälfte dieser Dosen (vorher: 0 Dosen) an weniger entwickelte Märkte zu einem niedrigeren Durchschnittspreis geliefert werden als an entwickelte Märkte. Trotz des geringen VLA2001-Auftragsvolumens aus der EU geht das Management weiterhin davon aus, dass die Umsätze im Jahr 2022 das untere Ende der Prognose von EUR430 bis EUR590 Mio. erreichen werden, die mit den Jahresergebnissen Ende März veröffentlicht wurde. Diese Erwartung basiert zum Teil auf der Umsatzrealisierung von Beträgen, die mit den VLA2001-Lieferverträgen in der EU und im Vereinigten Königreich verbunden sind und derzeit als Vertrags- und Erstattungsverbindlichkeiten verbucht werden. Wir haben die Umsatzprognosen für VLA2001 nach unten korrigiert, aber dies wird in unserem Bewertungsmodell durch niedrigere F&E-Kosten in Verbindung mit der Einstellung des VLA2001-Programms aufgewogen. Wir sehen den fairen Wert der Valneva-Aktie nun bei EUR12,50 (vorher: EUR12,00). Wir erhöhen die Empfehlung von Add auf Buy.



Rating: Kaufen

Analyst: