PACE Drive ermöglicht das Bezahlen an der Zapfsäule über CarPlay und Android Auto / Das Karlsruher Unternehmen fügt das Bezahlen direkt vom Fahrersitz zu seiner Connected Fueling Plattform hinzu (FOTO)

Karlsruhe (ots) - PACE Telematics, ein führendes Unternehmen im Bereich mobiles

Bezahlen an der Zapfsäule, geht einen großen Schritt weiter in Richtung seiner

Vision der modernen Art des Tankens, indem die eigene mobile Bezahlfunktion

durch die Anbindung von CarPlay (unter iOS 16) und Android Auto erweitert wird.

Die kostenlose PACE Drive Tankapp wird so im Herbst im Infotainmentsystem fast

aller Fahrzeughersteller verfügbar sein, ohne zusätzliche App-Installation.



Nachdem PACE Drive als erste und einzige Tank-App die Bezahlung per Smartwatch

im Jahr 2021 vorgestellt hat, ermöglicht die App ab diesem Herbst über CarPlay

und Android Auto folgende Funktionen direkt vom Infotainmentsystem: