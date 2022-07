Anthony Di Iorio spricht über Herausforderungen, die das Web3 und die dezentrale Bewegung behindern

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Toronto (ots/PRNewswire) - Der Gründer von Ethereum, Decentral und Jaxx Libertyhält die Eröffnungsrede auf der Futurist Conference 2022Untraceable Events (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3596601-1&h=1790359886&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3596601-2%26h%3D1659818288%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.untraceableinc.com%252F%26a%3DUntraceable%2BEvents&a=Untraceable+Events) hat heute den Krypto-Visionär Anthony Di Iorioals Eröffnungsredner der Blockchain Futurist Conference 2022 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3596601-1&h=1894608250&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3596601-2%26h%3D4278940296%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.futuristconference.com%252F%26a%3DBlockchain%2BFuturist%2BConference%2B2022&a=Blockchain+Futurist+Conference+2022) bekannt gegeben, Kanadas größter Krypto- undBlockchain-Veranstaltung. Die Konferenz findet am 9. und 10. August 2022 imRebel Entertainment Complex in Toronto statt. Die jährliche Futurist Conferencebringt mehr als 100 Redner, Branchenexperten und Vordenker von Weltklassezusammen, um über Blockchain-Technologie, NFTs, Metaversum, DeFi, Kryptowährung,DAOs und andere Themen zu sprechen.Di Iorio ist ein Ethereum-Gründer und Gründer und CEO von Decentral Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3596601-1&h=1522346992&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3596601-2%26h%3D3137246478%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdecentral.ca%252F%26a%3DDecentral%2BInc.&a=Decentral+Inc.) Decentral,der ursprüngliche Geburtsort von Ethereum, ist ein kanadisches Unternehmen, dasTools entwickelt, die den Kern des zukünftigen Internets bilden. Dazu gehörtauch Jaxx Liberty (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3596601-1&h=489546164&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3596601-2%26h%3D1370853611%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jaxx.io%252Fdownloads%26a%3DJaxx%2BLiberty&a=Jaxx+Liberty) , eine Software, die Millionen von Menschen die nötigen Werkzeugean die Hand gegeben hat, um ihr digitales Vermögen zu verwalten. "Ich freuemich, bei der Futurist auf der Bühne zu stehen", so Di Iorio. "Es ist ein großesJahr für uns bei Decentral, und es ist daher logisch, dass wir bei Kanadasgrößter Community-Blockchain-Veranstaltung auf heimischem Boden loslegen."Anlässlich seines 10. Jahres in Krypto wird Di Iorios Keynote Mängel ansprechen,die ein dezentralisiertes, benutzergesteuertes Internet behindern, das oft alsWeb3 bezeichnet wird. Mithilfe seines einzigartigen Analyserahmens wird er