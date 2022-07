Madrid (ots) - Astara hat mit seinen Joint-Venture-Partnern eine Vereinbarung

zur Übernahme des ISUZU-Vertriebsgeschäfts in Deutschland und Österreich (D-MAX

und N-Serie), der Tschechischen Republik und der Slowakei (D-MAX) unterzeichnet.

Die ISUZU Sales Deutschland GmbH, die für den Vertrieb in den vier Ländern

zuständig ist, wird Teil der Astara Western Europe, die bereits das

ISUZU-Vertriebsgeschäft in Belgien, den Niederlanden, Luxemburg (D-MAX und

N-Serie) und Polen (D-MAX) betreibt. Die Vereinbarung muss noch von den

europäischen Wettbewerbsbehörden genehmigt werden.



Ein Unternehmen für weiteres Wachstum





Astara Western Europe (eine Tochtergesellschaft von Astara) und ISUZU Motorshaben ihre Zusammenarbeit im Jahr 2004 begonnen, als beide Unternehmen denPick-up D-MAX und den Leicht-LKW der N-Serie in den Benelux-Ländern und denD-MAX später auch in Polen auf den Markt brachten.Seit Beginn der Zusammenarbeit wurden über 20.000 ISUZU-Fahrzeuge auf diesenMärkten zugelassen. Heute hat die erfolgreiche Zusammenarbeit zu einerVereinbarung geführt, die alle Länder in einer Organisation vereint. Astara undseine Partner sind alle dem Erfolg dieses neuen Gemeinschaftsunternehmensverpflichtet. Die Transaktion muss noch von den EU-Wettbewerbsbehörden genehmigtwerden und dürfte in den kommenden Monaten abgeschlossen werden.Nach Aufbau der neuen Struktur wird Astara nach neuen Synergien undSkaleneffekten suchen, um das ISUZU-Geschäft mit dem D-MAX in den acht obengenannten Ländern und mit der N-Serie in Belgien, den Niederlanden, Luxemburg,Deutschland und Österreich auszubauen.Zwei neue Länder für Astara: die Tschechische Republik und die SlowakeiDiese Expansion und die neue Zusammenarbeit sind für Astara sehr wichtig, da dasUnternehmen seine Präsenz in Deutschland und Österreich verstärkt. Das AstaraNetzwerk wird zudem um die Tschechische Republik und die Slowakei erweitert undumfasst nun insgesamt 19 Länder in Europa, Lateinamerika und Südostasien.Jorge Navea, CEO von Astara freut sich besonders über das neue Joint Venture:"Wir freuen uns sehr, dass Astara eine neue Vereinbarung mit unseren Partnernunterzeichnet hat, die unsere langjährige Zusammenarbeit festigt. Die Stärkungunserer Präsenz in Deutschland und Österreich und die Erweiterung unseresPortfolios um die Tschechische Republik und die Slowakei werden zweifellos denUmfang unseres Geschäfts mit Unterstützung der lokalen Teams vergrößern. Mitunserer umfassenden Erfahrung im Bereich der digitalen Transformation und demneuen Mobilitäts-Ökosystem sind wir fest entschlossen, das langfristige Wachstumder Marke und des Händlernetzes voranzutreiben. Wir werden weiterhin wachsen undunseren Kunden die höchsten Qualitätsstandards bieten, um ihre Erwartungen zuerfüllen."Über AstaraSeit Gründung im Jahr 1979 ist Astara heute eine der größten Automobil- undMobilitätsdienstleistungsgruppen der Welt, die auf drei Kontinenten und in 17Ländern vertreten ist, jährlich über 230.000 Fahrzeuge verkauft und im Jahr 2022einen prognostizierten Jahresumsatz von 5,5 Milliarden Euro erzielt. Astara istin Spanien, Deutschland, Portugal, Österreich, Belgien, Finnland, Luxemburg, denNiederlanden, Polen, Schweden, der Schweiz, Argentinien, Bolivien, Chile,Kolumbien, Peru und auf den Philippinen präsent und vertritt 30 Automarken.Astara bietet ein Vertriebs- und Mobilitäts-Ökosystem, das alle Märkte umfasst,in denen die Gruppe tätig ist, einschließlich aller Eigentums-, Abonnement-,Nutzungs- und Konnektivitätsoptionen, die die neueste Technologie mit sichbringt.Derzeit betreibt Astara Western Europe das ISUZU-Vertriebsgeschäft in Belgien,den Niederlanden, Luxemburg und Polen zusammen mit seinem Joint-Venture-PartnerISUZU Motors Limited und der Mitsubishi Corporation.Pressekontakt:Astara (Hauptsitz)Bernardo AguileraGeneral Manager Corporate Affairs & CommunicationsAvenida de Bruselas, 3228108 Alcobendas - Madrid+34 915 320 609mailto:baguilera@astara.comAstara Western EuropeWilliam MeerschautDirector Corporate Communications Astara Western EuropePierstraat 2292550 Kontich+32 475 26 16 09mailto:William.meerschaut@astara.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164441/5282260OTS: Astara