Aimondo in der Schweiz zentralisiert

Zürich (ots) - Seit dem Jahr 2020 kündigt Aimondo an, die Internationalisierung

in der Schweiz zu konzentrieren. Nach langer organisatorischer Vorbereitung ist

dieser Prozess nun weitgehend abgeschlossen. Ab Ende Juli 2022 sind alle Kunden

der Gruppe auf die Vertragsgestaltung und Rechnungslegung aus der Schweiz

umgestellt. Als letzter Baustein wird auch das deutsche operative Geschäft aus

der Schweiz abgewickelt. In Deutschland verbleiben danach noch die

Programmierung sowie der deutschsprachige Kundendienst. Ein anderes Unternehmen

erledigt bereits seit mehr als zwei Jahren Teile der Anlegerbetreuung, des

Marketings sowie Planungsdienste für die Gründungsaktionärin und die Schweizer

Aimondo-Zentrale. Der Übergang sollte also nahtlos erfolgen.



René Grübel, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Aimondo AG erklärt: "Die

Ausrichtung von Aimondo war vom ersten Tag an international und öffentlich

verkündet. Jetzt beginnt die Fokussierung auf diese Märkte Früchte zu tragen.

Dadurch wird neben der Erschließung zusätzlicher Absatzkanäle auch die

Stabilität unabhängig von lokalen Entwicklungen auf eine breitere Basis

gestellt. Zudem hat die Schweiz weltweit einen erstklassigen Ruf als

verlässlicher, innovativer und vertrauenswürdiger Digitalpartner."