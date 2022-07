Schritt für Schritt zum ETF Sparplan (FOTO)

Frankfurt (ots) - Wer sich für einen ETF-Sparplan entscheidet, ist in guter

Gesellschaft, denn weltweit liegen viele Milliarden Euro in Exchange Traded

Funds (kurz ETFs). Sie sind eine kostengünstige Geldanlage. Wie man in einfachen

Schritten und mit wenig Aufwand investieren kann, erfahren interessierte Anleger

hier:



1. Persönlicher Anlagecheck - Festlegung monatliche Sparrate





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wer Vermögen aufbauen will, sollte über die eigene Finanzsituation genauinformiert sein. Ein Check der Einnahmen und Ausgaben ist für den Gesamtblickeine wichtige Grundlage, denn auf diese Art kommt man zu der Erkenntnis, welcheBeträge für einen Sparplan zur Verfügung stehen. Auf der einen Seite der Listestehen regelmäßige Einnahmen (Lohn, Gehalt und Renten), Erbschaften und weitereEinkünfte. Auf der anderen Seite sind alle Ausgaben wie beispielsweise Mieten,Lebenshaltungskosten und KFZ-Kosten verzeichnet. Von dem ermittelten freienBetrag kann unter Berücksichtigung von Punkt 2 ein Sparplan angestrebt werden.2. Notwendige Reserven im Blick behaltenEin gewisses Polster an freier, monatlicher und fester Liquidität sollte immervorhanden sein. Sei es für regelmäßige Wartung (KFZ), Reparaturen oder auchnotwendige Neuanschaffungen. Vor allem unvorhergesehene Ausgaben entwickeln sichsonst schnell zu einem Problem. Eine derartige Reserve wird am besten getrenntvon einem Girokonto aufbewahrt. Diese Beträge sollte jeder Anleger immer imBlick haben, denn so lassen sich Überraschungen vermeiden.3. Depot eröffnenFür die Einrichtung eines ETF-Sparplans (https://www.1822direkt.de/sparen/) istdie Eröffnung eines Wertpapierdepots (https://www.1822direkt.de/anlegen-depot/)notwendig. Bei Finanzdienstleistern wie der 1822direkt ist das Einrichten einesDepots online in nur drei Schritten möglich. Technische Voraussetzung dafür sindeine Webcam, ein Tablet oder Smartphone für Videoident. Ein Smartphone wird auchfür das TAN-Verfahren benötigt. Für alle, die diese Möglichkeit nicht nutzenkönnen oder möchten, ist in der Regel die Legitimation über Postident möglich.4. Anlageziel, Index und Auswahl des ETFsAls Investor findet man scheinbar unzählige ETFs und ist von dieser großenAuswahl erst einmal überwältigt. Aus dem Grund ist es wichtig, für sich dieAngebote zu sortieren. Dabei ist eine strukturierte Vorgehensweise dieeinfachste.Bestimmung der Anlageklasse:Investments lassen sich in sogenannte Anlageklassen einsortieren. Diese wiederumsind in verschiedene Segmente eingeteilt. Verfügbare Anlageklassen bei ETFs sindin der Regel:- Aktien Anleihen (Renten)- Rohstoffe