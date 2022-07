Workday wird Sponsoring-Partner von Borussia Dortmund / Im Rahmen des Sponsorings werden die Herren- und Frauenmannschaften des Fußballvereins unterstützt (FOTO)

München (ots) - Workday (http://www.workday.com) (NASDAQ: WDAY), ein führender

Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz-

(https://www.workday.com/de-de/products/financial-management/overview.html) und

Personalwesen

(https://www.workday.com/de-de/products/human-capital-management/overview.html)

, hat die Partnerschaft mit Borussia Dortmund (BVB), dem achtmaligen deutschen

Fußballmeister, bekannt gegeben. Als Teil der Partnerschaft, die die

Unterstützung der Herren- und Frauenmannschaften des BVB umfasst, wird Workday

bis zum Ende der Saison 2024 offizieller "Finanz und HR Enterprise Management

Cloud Partner" des Vereins.



Im Rahmen der Partnerschaft möchte Workday die für den BVB bekannten und

leidenschaftlich engagierten Fans erreichen und ansprechen. Workday wird unter

anderem durch Bandenwerbung im Heimstadion des Vereins, dem SIGNAL IDUNA PARK in

Dortmund, der für mehr als 80.000 Besucher Platz bietet, sichtbar sein. Des

Weiteren werden zur Steigerung der Markenbekanntheit Anzeigen über Print, Social

Media und digitale Kanäle ausgespielt.





Neben der Vernetzung mit den BVB-Fans unterstreicht die Sponsoring-Partnerschaftdas kontinuierliche Investment und die wachsende europäische Präsenz vonWorkday. Das Unternehmen hat in Europa mehr als 2.000 Kunden, die ihrenHauptsitz hier haben, und mehr als 3.400 Mitarbeitende in der Region. Mehr als40 % der DAX-40-Unternehmen sind Kunden von Workday.Die gemeinsame Partnerschaft geht über das Engagement auf dem Spielfeld hinaus,da beide Organisationen davon überzeugt sind, dass Investitionen in ihreMitarbeitenden und die Zusammenarbeit zu besseren Ergebnissen führen können.Zusammen mit dem gemeinsamen Engagement für die Unterstützung der Community unddie Förderung von Diversität sind dies wesentliche Grundsätze, um erfolgreich ineiner sich verändernden Welt zu sein.Kommentare zur Meldung"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem BVB, einem Fußballverein, dernicht nur für seine erfolgreichen Talente bekannt ist, sondern auch für seinenEinsatz für seine Community", kommentiert Christopher Knörr, Group VicePresident für DACH bei Workday. "Diese Partnerschaft ist ein weiterer Schritt,der unser kontinuierliches Investment in Deutschland, aber auch unser Wachstumin Europa verdeutlicht. Diese Sponsoring-Partnerschaft liegt uns besonders amHerzen, weil der BVB unsere Überzeugung teilt, dass Erfolg mit der Unterstützungder Mitarbeitenden und durch Zusammenarbeit erzielt wird. Das macht den Vereinzu einem großartigen Partner.""Wir freuen uns Workday als Partner zu haben, der uns mit innovativenTechnologien dabei hilft den Arbeitsalltag einfacher zu machen", sagt CarstenCramer, BVB-Geschäftsführer. "Unsere BVB-Familie ist für uns von großem Wert.Durch die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen wie Workday, bei dem dieMitarbeiter an erster Stelle stehen, können wir unsere Mission, großartigeTalente zu entwickeln, weiter vorantreiben."Für mehr Informationen:- Lesen Sie mehr über diese Partnerschaft hier: http://workday.com/bvbÜber Borussia DortmundBorussia Dortmund gehört zu den traditionsreichsten und populärsten deutschenFußballklubs. Der 1909 gegründete BVB zählt allein hierzulande rund 10 MillionenFans und blickt darüber hinaus auch weltweit auf eine rasant wachsende Fanbasis.Der achtmalige Deutsche Meister und fünfmalige DFB-Pokalsieger war 1966 dererste deutsche Klub, der einen Europa-Pokalwettbewerb gewinnen konnte; ebensogewann der BVB 1997 als erster Bundesligist die UEFA Champions League. Im selbenJahr folgte außerdem der Gewinn des Weltpokals. Mit einem Gesamtumsatz voninzwischen über 400 Millionen Euro gehört Borussia Dortmund auch zu denwirtschaftlich stärksten Fußballklubs der Welt.Über WorkdayWorkday (https://www.workday.com/de-de/) ist ein führender Anbieter vonEnterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz-(https://www.workday.com/de-de/products/financial-management/overview.html) undPersonalwesen(https://www.workday.com/de-de/products/human-capital-management/overview.html), mit denen sich Kunden an neue Gegebenheiten anpassen und in einer sichwandelnden Welt behaupten können. Die Workday-Anwendungen für Finanzmanagement,Personalwesen, Planung, Ausgabenmanagement und Analyse werden weltweit vonTausenden Unternehmen aus den verschiedensten Branchen eingesetzt - vonmittelständischen Unternehmen bis hin zu mehr als 50 % der Fortune 500. Fürweitere Informationen zu Workday besuchen Sie workday.de(https://www.workday.com/de-de/homepage.html) .Kontakte für die Medien:Nicole MelzerWorkdaymailto:media@workday.comBVB-Medienabteilungmailto:medien@bvb.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/156434/5282403OTS: Workday