Aurania gibt die Ernennung des CFO bekannt

Toronto, Ontario, 26. Juli 2022 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ... ) gibt die Ernennung von Francisco Freyre zum Chief Financial Officer (CFO) bekannt. Herr Freyre wird Aurania auf vertraglicher Basis über WD Numeric Teilzeit-CFO zur Verfügung stehen.

Francisco Freyre ist ein erfahrener strategischer Finanzleiter mit vielseitiger globaler Geschäftserfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzen, Investor Relations, Fertigung und digitale Transformation. Er kam 2021 zu WD Numeric, wo er als Teilzeit-CFO für Unternehmen in verschiedenen Branchen wie Öl und Gas, medizinischer Cannabis und Zinnbergbau tätig war. Er verbrachte mehr als 23 Jahre in der Automobilbranche in verschiedenen Positionen, darunter IRO, CIO, CFO und CEO. Herr Freyre war auch in der Finanzplanung für ein mexikanisches Gold- und Silberbergbauunternehmen tätig, das schließlich von einem kanadischen Unternehmen übernommen wurde. Seit 2017 ist er Mentor für Start-ups in Beschleunigungsprogrammen von MassChallenge.

Herr Freyre hat einen Master-Abschluss in Finanzwirtschaft vom Instituto Technológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ein Diplom in Private Equity und Ventura Capital von der Universität Anahuac und AMEXCAP und einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft von der Universidad Nacional Autónoma de México.

Dr. Keith Barron, Chairman, President und CEO von Aurania, kommentierte: „Im Namen unseres Board of Directors und des Managementteams freue ich mich, Francisco Freyre bei Aurania willkommen zu heißen. Herr Freyre verfügt über umfangreiche Unternehmens-, Finanz- und Markterfahrungen und spricht sowohl Englisch als auch Spanisch fließend. Wir freuen uns auf die finanzielle Verantwortlichkeit, die Francisco Freyre bei Aurania einbringen wird, während wir unsere Explorations- und Unternehmensstrategien vorantreiben.“

Über Aurania

Aurania ist ein Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Sein Vorzeigeprojekt, das Projekt The Lost Cities - Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenetischen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.