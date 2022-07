ZÜRICH (awp) - Nach dem freundlichen Wochenbeginn hat der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Allen voran die Großbank UBS zog den Gesamtmarkt SMI mit ihrem enttäuschenden Quartalsergebnis in die Tiefe. Dies konnten auch die drei Schwergewichte des SMI nicht verhindern, die allesamt im Plus schlossen. Neben den Unternehmensergebnissen dämpften auch die Engpässe bei der Gasversorgung und der bevorstehende Zinsentscheid der US-Notenbank die Kauflaune der Anleger.

Die US-Notenbank Fed wird ihren Kampf gegen die hohe Inflation an diesem Mittwoch aller Voraussicht nach fortsetzen. Nach einer kräftigen Zinsanhebung im Juni wird mit einer abermaligen Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet. Es könnten aber auch mehr sein. Die Notenbanker dürften zeigen, dass sie die hohe Inflation energisch bekämpfen und sich auch von einer Abschwächung der Wirtschaft davon nicht abhalten ließen, sagte ein Händler. Dies heize die Konjunktursorgen weiter an, heißt es am Markt. Diese seien noch gestiegen, weil Russland die Gaslieferungen nach Europa ab Mittwoch weiter drosseln will.