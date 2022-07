PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag erneut überwiegend im Minus geschlossen. Wie bereits zum Wochenauftakt konnte sich nur der Aktienmarkt in Tschechien der allgemein verhaltenen Tendenz entziehen. Kursverluste mussten hingegen in Budapest, Warschau und Moskau verbucht werden. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen die Verluste. Die Anleger hielten sich international vor der Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch zurück, hieß es.

In Prag stieg der Leitindex PX um 0,44 Prozent auf 1245,71 Punkte. Ins Plus gezogen wurde der PX von den Gewinnen der CEZ -Aktie in Höhe von 2,8 Prozent. Alle anderen Schwergewichte gaben nach. Die Titel der auch in Prag gelisteten österreichischen Bank, Erste Group , verbilligten sich um 1,2 Prozent.