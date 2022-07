Proteus Power geht Partnerschaft mit Pelion Green Future ein, um über 3 GW an erneuerbaren Energien und Energiespeicherprojekten in den Vereinigten Staaten und Kanada zu entwickeln

HOUSTON, 26. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Proteus Power, ein kürzlich gegründetes Unternehmen für die Entwicklung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien, hat mit der Einrichtung seines US-Hauptsitzes in The Woodlands, Texas, seine Geschäftstätigkeit in Nordamerika aufgenommen. Unter der Leitung von Branchenveteranen und mit finanzieller Unterstützung des globalen Investors für saubere Energie, Pelion Green Future ( https://www.peliongreenfuture.com/ ), hat Proteus Power das Ziel, über 3 GW an Solar-, Wind- und Batteriespeicherprojekten in Nordamerika zu entwickeln und zu bauen. Sobald die Projekte von Proteus in Betrieb sind, können sie genug saubere Energie erzeugen, um den Jahresverbrauch von mehr als 1,31 Millionen Haushalten zu decken, und sie werden die Freisetzung von 2,27 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr verhindern, was 1,63 Millionen weniger Autos auf der Straße entspricht.

Proteus prüft derzeit mehr als 30 Projekte für erneuerbare Energien in den ursprünglichen Zielgebieten Texas, Arizona, Nevada, Utah, Colorado, New Mexico und Alberta, Kanada. Proteus hat mit der Entwicklung von drei Solarprojekten in Alberta, Kanada, mit einer Gesamtkapazität von 234 MW in Verbindung mit 97 MW Batteriespeichern begonnen.