Potsdamer Platz Arkaden werden zu "The Playce" (FOTO)

Berlin (ots) - Unter dem neuen Namen "The Playce" wartet das revitalisierte

Quartier am Potsdamer Platz nicht nur mit einer neuen Spielwiese für

Berliner:innen auf, sondern bietet ein modernes Markenerlebnis, Kultur und

Kulinarik auf internationalem Niveau.



Im Zuge der vollständigen Revitalisierung des Quartiers am Potsdamer Platz gibt

Brookfield Properties, Entwickler und Bewirtschafter, den neuen Namen der

früheren Arkaden bekannt: "The Playce". Ein Wortspiel aus "place" (Ort) und dem

interaktiven Aspekt "play", das die Neuausrichtung der Destination noch einmal

unterstreicht, denn mit dem neuen Namen stehen das Erleben, Entdecken und

Erfahren im Vordergrund. Damit greift "The Playce" die ikonische Vergangenheit

des Potsdamer Platzes auf und macht ihn zu einem Ort der kulturellen Begegnung.

Es ist vor allem die Kombination aus modernen Markenkonzepten, beliebten lokalen

Unternehmen gepaart mit Events, Kultur und Kulinarik im Herzen Berlins, die

diese modernisierte Shopping Destination konkurrenzlos macht.





In der ersten Phase soll der neugestaltete Komplex bereits ab Donnerstag, dem15. September 2022 eröffnet werden, wobei die Geschäfte in "The Playce"ausdrücklich sukzessiv bis Ende März 2023 ihre Türen öffnen. Ergänzend dazu wirdder öffentliche Raum umfassend umgestaltet, die Fußgängerzone soll bis 2025fertiggestellt werden."Wir planen die Eröffnung von "The Playce" für die Öffentlichkeit derzeit am 15.September. Im Laufe des Jahres werden sukzessiv spannende und namhafte Mietereröffnen, darunter das internationale Barbecue-, Lobster- und Seafood-KonzeptBig Easy, der erste Sustainability-Store von Peek & Cloppenburg, die Food Hallder Zukunft - Manifesto Market, Arcade Spieleanbieter Gamestate, das beliebteEiscafé Caffè e Gelato sowie das Mission Play! Family Entertainment Center vonMattel, um nur einige zu nennen, die sukzessiv ab Mitte September eröffnenwerden. Besucher:innen können so das innovative und besondere Angebot mitzahlreichen Veranstaltungen bei "The Playce" immer wieder neu erleben undentdecken", so Karl L. Wambach, Executive Vice President Europe BrookfieldProperties Manager des Quartiers Potsdamer Platz.Die gleichzeitig im September eröffnende Kunstaustellung von acht namhaftennationalen und internationalen Künstler:innen bildet den Auftakt zu demKulturprogramm, das von Arts Brookfield kuratiert wird. Mit dem internationalenFilmfestival Berlinale bis hin zu Mode-, Wellness- und Lifestyle-Events, die dasganze Jahr über angeboten werden, wird "The Playce" am Potsdamer Platz zu einerunverzichtbaren Destination in Berlin.Über Brookfield PropertiesBrookfield Properties ist ein weltweit agierendes Unternehmen für dieEntwicklung und Bewirtschaftung hochwertiger Immobilienvermögen. Aktiv in nahezuallen Immobilienbereichen, darunter Büro, Einzelhandel, Wohnen, Hotellerie undLogistik, betreut es über 650 Objekte mit einer Gesamtfläche von rund 30Millionen Quadratmetern in Gateway-Städten in aller Welt im Auftrag vonBrookfield Asset Management, einem der weltgrößten Unternehmen der Branche. Mitdem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, seinem Exzellenzversprechen und demfortwährenden Einsatz für Innovation in der Planung, Entwicklung undBewirtschaftung von Gebäuden und ihrem Umfeld verfolgt Brookfield Propertieseinen bodenständigen Neuansatz im Bereich Immobilien. Weitere Informationenfinden Sie unter http://www.brookfieldproperties.com .Über den Potsdamer PlatzDer Potsdamer Platz ist ein neuartiges, urbanes Zentrum für Berlins dynamischeCommunity. Ein Ort voller Energie im Einklang mit globalen und lokalenKulturentwicklungen. Indem er eine symbolträchtige Vergangenheit mit denRhythmen von heute verknüpft, bietet der Potsdamer Platz bekannte BerlinerVielfalt ebenso an wie Unterhaltung und Events von Weltklasse aber auchNahversorgungseinrichtungen. Bestehend aus 17 Gebäuden, die von renommiertenArchitekten wie Renzo Piano, Richard Rogers und Hans Kollhoff in den 1990erngeplant und entworfen wurden, wird der Potsdamer Platz bis 2022 in seinenöffentlichen und Einzelhandelsbereichen umfassend neugestaltet. Das Quartierwird von seinem Eigentümer, dem Asset Manager Brookfield Properties, selbstbetreut. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.potsdamerplatz.de .Pressekontakt:Potsdamer Platz:PRESS FACTORY GmbHAnklamer Straße 3810115 Berlin, GermanyTel.: +49 (0) 30 767 339mailto:potsdamerplatz@press-factory.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164485/5282467OTS: Potsdamer Platz