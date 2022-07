(PLX AI) – Visa Q3 net income USD 3,400 million vs. estimate USD 3,680 million.Q3 revenue USD 7,300 million vs. estimate USD 7,060 millionQ3 adjusted net income USD 4,200 million vs. estimate USD 3,710 millionQ3 adjusted EPS USD 1.98 vs. estimate …

Visa Q3 Revenue, Adj. EPS Much Better Than Expected

