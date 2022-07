LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu E-Auto-Prämie

Die Senkung der Kaufprämie im kommenden Jahr ist also angesichts der zunehmend knappen Kassen vernünftig. In einem Punkt jedoch muss die Bundesregierung rasch für Klarheit sorgen: Ob die Prämie weiterhin erst bei Fahrzeugübergabe beantragt werden kann oder bereits bei Abschluss des Kaufvertrags. Lange Lieferzeiten sorgen für Verunsicherung. Problematisch ist auch, dass das komplette Auslaufen der Förderung nicht an einen Zeitpunkt geknüpft ist, sondern erfolgt, wenn die veranschlagten 2,5 Milliarden Euro aufgebraucht sind. Die Käufer jedoch müssen wissen, wie viel Unterstützung sie bekommen. 1500 oder später gar 4500 Euro weniger - das ist schon ein Unterschied./yyzz/DP/zb