FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu den Kosten für Impfdosen:

"Vier Millionen Dosen sind im ersten Halbjahr verfallen - mindestens. Damit nicht genug: Im Herbst soll jeder Bundesbürger frei wählen können - zwischen den bisherigen Impfstoffen und den angekündigten neuen Vakzinen. Mit 50 bis 60 Millionen Impfwilligen kalkuliert Gesundheitsminister Lauterbach, was gewaltige Vakzin-Mengen bedeutet - die erneut zu einem guten Stück verfallen dürften, prognostizieren die Kassenärzte, die nur halb so viele Impfungen erwarten. Unabhängig davon, welche Variante im Herbst/Winter grassiert und wie viele Menschen sich noch einmal impfen lassen wollen, ist eines bereits klar: Bei der Impfstoffbeschaffung wurden Milliarden in den Sand gesetzt."