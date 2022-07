VECHTA/CLOPPENBURG (dpa-AFX) - 'OM-Medien' zum Notfallplan Gas

Die Industrie sollte selbstverständlich auch sparen wo es nur geht, weil sie den größten Hebel dafür in der Hand hält. Bemerkenswert, dass sich der BDI-Präsident sogleich dazu bekennt. Denn die Renditen werden kleiner werden, manche Unternehmen stehen wegen der Energiepreise jetzt schon am Rand des Ruins. Daher mag es wenig tröstlich klingen, aber: In der Krise haben wir nun die Chance, unsere Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität umzubauen, sie durch erneuerbare Energien autark von umkämpften Rohstoffen und damit fit für die Zukunft zu machen. Insofern ist der Wirtschaftskrieg gegen Putin - wie so viele Kriege vorher - ein Treiber der Modernisierung./yyzz/DP/zb