LumiThera, Inc. kündigt Kauf von MacuLogix Assets an

SEATTLE, 27. Juli 2022 /PRNewswire/ -- LumiThera Inc., ein Medizintechnikunternehmen, das Photobiomodulation (PBM) zur Behandlung von Augenschäden und -krankheiten anbietet, gab heute den Kauf der Vermögenswerte von MacuLogix durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft bekannt. MacuLogix, Inc. ist führend in der Frühdiagnose von Patienten mit trockener altersbedingter Makuladegeneration (AMD) und Entwickler des tragbaren AdaptDX Pro Dunkeladaptometers. Das Gerät ermöglicht Augenärzten die Messung der Dunkeladaptation, mit der sich die trockene AMD bei Patienten früher als mit jeder anderen Technologie diagnostizieren lässt. Der AdaptDx Pro, der 2020 auf den Markt kommt, ist in den USA, Kanada, der EU und anderen Ländern erhältlich.

„Die Kerntechnologie misst die Unfähigkeit, sich visuell an niedrige Lichtstärken anzupassen, ein wichtiger klinischer Marker, der bei Patienten mit früher AMD beobachtet wird. Die Technologie der Dunkeladaption wurde in 42 von Fachleuten begutachteten Arbeiten validiert", erklärte Dr. Greg Jackson, ehemaliger Chief Technology Officer und Mitbegründer von MacuLogix. „Mehr als 1 Million AdaptDX-Tests wurden durchgeführt und etwa 200.000 Patienten haben eine neue Diagnose erhalten."

Die Ankündigung von LumiThera folgt auf die Veröffentlichung der positiven 13-monatigen US-Daten der LIGHTSITE III-Behandlung von Patienten mit intermediärer trockener altersbedingter Makuladegeneration (AMD) mit dem Valeda Light Delivery System. An der LIGHTSITE III-Studie nahmen 100 Probanden teil, die alle 4 Monate mit Valeda behandelt werden. Nach 13 Monaten erreichten alle Patienten den vorgegebenen primären Endpunkt der bestkorrigierten Sehschärfe mit einer statistisch signifikanten Verbesserung gegenüber der Scheingruppe (p = 0,02). Die Studie zeigte Verbesserungen der bestkorrigierten Sehschärfe bei Patienten mit intermediärer trockener AMD, wobei mehr als 50 % der Patienten eine Verbesserung um einen Strich oder mehr auf der Sehtafel zeigten und im Durchschnitt 9,7 Buchstaben hinzugewannen. Die zulassungsrelevante US-Studie und frühere klinische Studien werden den FDA-Antrag für eine mögliche US-Zulassung unterstützen. Valeda ist derzeit in Europa und mehreren Ländern Lateinamerikas zugelassen.